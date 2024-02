Chiara Ferragni, Fedez già dimenticato? La nuova fiamma un ex di Michelle Hunziker

Un ex di Michelle Hunziker è la nuova fiamma di Chiara Ferragni dopo l'addio a Fedez? L'indiscrezione che ha sconvolto i fan

Chiara Ferragni ha già un nuovo fidanzato? A meno di 48 ore dalla rottura con Fedez, suo marito e padre dei suoi due figli, stanno circolando voci sempre più insistenti che vedrebbero già qualcun altro al fianco dell’influencer.

A portare alla luce la clamorosa indiscrezione è Davide Maggio, che durante Pomeriggio 5 ha generato il caos “regalando” ai telespettatori un paio di indizi. Il giornalista ha lasciato intendere senza fare nomi, ma ha fornito tre indizi interessanti: piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali.

“Per quel che mi risulta, la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata. Piazza Scala. Lì c’è un grande teatro e sappiamo che i Ferragnez sono appassionati di teatro. Ho un altro consiglio: io indagherei su un monastero di benedettine. Io ve le lancio, voi approfondite”, aveva detto ospite di Myrta Merlino su Canale 5.

Di chi si tratterebbe, dunque? Ebbene, come riporta Blogtivvu, il nuovo amore di Chiara Ferragni sarebbe Tomaso Trussardi, imprenditore e presidente dell’omonimo marchio di moda, nonché vecchia fiamma di Michelle Hunziker. Per ora si tratta solo di voci, ma nel caso si rivelassero concrete la notizia avrebbe dell’incredibile. Non resta che rimanere sintonizzati!