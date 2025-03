Chiara Ferragni-Tronchetti Provera, amore a gonfie vele: l'imprenditore è l'invitato "segreto" al compleanno della piccola Vittoria

Chiara Ferragni festeggia i 4 anni di Vittoria in un ristorante di Milano. Giovanni Tronchetti Provera era presente a tavola con amici e parenti

Chiara Ferragni per i 4 anni della piccola Vittoria ha organizzato un pranzo a Palazzo Parigi con amici e parenti. Tra gli invitati però il settimanale Chi ha paparazzato anche l'attuale compagno dell'influencer, Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditore è stato visto uscire dalla casa della Ferragni con il suo cane e quello di lei. Successivamente si sono diretti separatamente alla festa per Vittoria.

Mentre l'imprenditrice digitale ha documentato il compleanno sui social, Giovanni Tronchetti Provera come sempre ha scelto di mantenere un profilo più basso. Non a caso le tende del ristorante sono state chiuse al suo arrivo per evitare occhi indiscreti. La famiglia di lui infatti ha dettato regole molto precise alla coppia sull'utilizzo dei social.

Di recente Chiara Ferragni è tornata a parlare sui social del suo stato emotivo dopo le tante batoste degli ultimi mesi sia a livello professionale che sentimentale: "Ho così tante cose da dire che prima o poi in qualche modo le dirò. Quando la vostra vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli - e ci passiamo tutti quanti, può succedere a tutti - la cosa che più mi ha aiutato è ripartire da me stessa. Fare piccole cose che ti fanno stare bene, come bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che sai ti piacerà, leggere un libro, proprio delle piccole cose che diamo per scontate ma che, se iniziano a far parte della nostra routine, ti danno quel senso di completezza e di essere riuscita a fare qualcosa di buono per te. Ti dà quella bella sensazione che ti porta in un mindset positivo. Quindi, quando tutto è un casino, partite da voi stessi, a me è servito tantissimo”.