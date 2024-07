Chiara Giuffrida, chi è presentatrice del calendario di Serie A (e chi è il fidanzato ex calciatore dell'Inter)

Chiara Giuffrida, chi è presentatrice del calendario di Serie A

Chiara Giuffrida ha incantato tutti durante la presentazione dei calendari del campionato di Serie A 2024/2025 avvenuta questa settimana.

Nata a Catania (e milanese d’adozione), 26 anni, ha iniziato la carriera come modella, laurea in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica, ha iniziato a lavorare tra tv e radio nel settore sportivo: dal canale Sportitalia a TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l’Inter, Helbiz Live per la serie B e Radio Serie A (della Lega Calcio).

Non solo sport in tv. Nella sua carriera è stata protagonista del reality “Milano Models” su Class Tv (nel 2013), “Miss Italia” su La 7 (2015) passando poi per programmi di successo targati Mediaset (“Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5).

Il suo compagno è un ex calciatore molto famoso: si tratta di Nicola Ventola (esordì con la maglia del Bari in una carriera che lo vide anche in squadre come Inter, Bologna, Atalanta e Torino).



Chiara Giuffrida è stata di recente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser