Mercoledì, 13 settembre 2023 Chicco Testa gela l'attivista: "Non sa di che cosa parla". Imbarazzo in studio L'ex Segretario nazionale di Legambiente stronca l'attivista: "Se ci sono delle soluzioni me le deve dire. Dove ha investito l'Italia nel fossile?" di Redazione Mediatech