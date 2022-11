Chiude Verità e Affari, il quotidiano lascia le edicole: sarà solo online

Chiude Verità&Affari, addio dal 30 novembre: sarà solo online

Verità&Affari chiude l'edizione cartacea. Maurizio Belpietro, editore e direttore della testata attiva dalla primavera del 2022, lascia le edicole per trasformare il quotidiano economico in una una testata esclusivamente online. Lo stop definitivo è previsto per il 30 novembre 2022. A riportarlo è Primaonline.