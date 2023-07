Chora Media in rosso, mln di perdite. In crisi i podcast di Brera e Calabresi

Chora Media, in crisi la società di podcast di Brera e Calabresi

Chora Media nuovamente in rosso. Il settore podcast, dopo il boom avvenuto durante “il periodo Covid” in cui eravamo tutti costretti in casa e il computer sembrava l’unica via per rimanere sani mentalmente, sta vivendo un forte calo di interesse.

Sia chiaro, in Italia il settore non è mai veramente esploso. Infatti, come scrive ItaliaOggi, il mercato vale “solo” 30 milioni di euro l’anno. Tra le realtà più importanti del nuovo settore c’è sicuramente Chora Media. Operante attraverso la società Be content, controllata a sua volta all'85% dalla Be water di Guido Brera e al 15% dall'amministratore delegato Mario Calabresi.

Nata nel 2020, Chora Media è da considerarsi ancora come una startup. Tuttavia, per ora, i conti non tornano. Infatti, l’Ad Calabresi aveva previsto ben altro: sui cinque milioni di euro stimati nel 2022, sono appena tre i milioni incassati dalla società.