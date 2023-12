Ciao Darwin, chi è la madre natura Andreea Sasu. Curve esplosive e... che scollatura!

Andreea Sasu, chi è la madre natura di Ciao Darwin ex di Iannone e dello stilista del lusso Philip Plein. FOTO

Al pubblico di Ciao Darwin è bastato un attimo prima di perdere la testa e dare vita a un concerto di urla di gioia, anche se leggermente animalesche. A creare il “panico” è stata la “Madre Natura” della terza puntata del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Ma come si chiama l’incantevole modella?

Il suo nome è Andreea Sasu e ha lasciato vent'anni fa la Romania per trasferirsi a Milano e lavorare come modella. La ragazza è nota al grande pubblico anche per aver partecipato alla prima edizione del programma "Temptation Island". Nonostante la giovane età, vanta già una carriera che l’ha vista sfilare per i migliori stilisti e posare per alcuni tra i più famosi fotografi di moda in circolazione.

Andrea Saasu madre natura Ciao Darwin



Sasu è stato spesso protagonista anche di diversi gossip: dopo la sua relazione con lo stilista tedesco Philipp Plein, la modella ha avuto un flirt anche con il pilota Andrea Iannone, che l'aveva conosciuta subito dopo la sua storia con Belen Rodriguez. Negli ultimi anni, invece, Andreea Sasu è stata la compagna del calciatore, attualmente in forza al Verona, Riccardo Saponara.