Ciao Darwin, perchè Paolo Bonolis non lo condurrà più

Paolo Bonolis. "Ciao Darwin non lo farò più". Ecco perché

Ciao Darwin chiude per sempre. Il programma, onda dal 1998 su Canale 5, non avrà nuove edizioni. Lo ha annunciato Paolo Bonolis: "Ciao Darwin non lo farò più. Troppi paletti, troppo camminare sulle uova. Troppo "si offendono tutti". È cambiata la mentalità", le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. Una decisione che tempo fa era stata già annunciata al BCT, il Festival del Cinema e della televisione di Benevento, ma che ora trova una conferma. "Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per questa ragione credo che non si farà più"

Paolo Bonolis, nuovo format tv dopo Ciao Darwin

Addio Ciao Darwin, ma Paolo Bonolis sta preparando un nuovo progetto televisivo. Di cosa si tratta? Il format al momento è top secret. "Io mi sento più autore che conduttore. Infatti ho scritto quasi tutti i miei programmi. Fare il conduttore è stata una conseguenza". La pensione può attendere. Bonolis guarda avanti: "Ho ancora qualcosa da dare, ma non oltre un lustro. Che sarebbero cinque anni"