Cnn+, la platform chiude dopo 1 mese: eclissata da Warner Bros Discovery

Cnn+, la platform chiude i battenti: obiettivo semplificare l'offerta streaming dopo la nascita di Warner Bros Discovery

Addio, dopo un mese di vita e mezzo miliardo speso, a Cnn+. La piattaforma in streaming che l’emittente americana Cnnsognava di trasformare in una sorta di “Netflix delle news” cessa ogni attività il 30 aprile. L’annuncio arriva in seguito alla nascita ufficiale di Warner Bros. Discovery (Wbd), il colosso nato dalla fusione tra le attività di Warner Media, sotto il cui cappello opera Cnn, e Discovery. Alla base della decisione, anche la necessità di semplificare l’offerta streaming del nuovo conglomerato.

Fortemente voluta dall’ex presidente dell’emittente Jeff Zucker, erano stati fatti investimenti da diverse centinaia di milioni di dollari, ma David Zaslav, ora a capo di Wbd non aveva mai nascosto i suoi dubbi sulla piattaforma. E forse, fa intendere Variety, il manager non ha visto di buon occhio la scelta di Jason Kilar, ex ceo di Warner Media, di lanciarla poche settimane prima della conclusione della fusione tra le parti.