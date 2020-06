Coca Cola boicotta i social contro il razzismo: no pubblicità per un mese

Coca-Cola si aggiunge a societa' come Patagonia e North Face che hanno deciso di non pubblicizzare i loro prodotti sui social media accusando le piattaforme di non contrastare il razzismo. Coca-Cola sospendera' la pubblicita' per almeno un mese. "Non c'e' spazio per il razzismo nel mondo e non c'e' spazio per il razzismo sui social media", ha denunciato il presidente e Ceo di Coca-Cola James Quincey in una nota, reclamando maggiore affidabilita' e trasparenza.