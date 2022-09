Come eliminare un profilo su Facebook

Facebook, come eliminare un profilo, una pagina o un gruppo

Per questioni di sicurezza, o semplicemente per mancanza di stimoli, può capitare che si senta il bisogno di eliminare il proprio account Facebook. D'altronde, di vicende poco chiare agli occhi dell'opinione pubblica in passato il colosso americano ne ha vissute diverse, e per questo motivo in molti hanno deciso di abbandonare il proprio profilo, lasciandolo lì, attivo sul social senza un vero scopo.

Ma questa è una buona soluzione solo se si pensa di voler tornare a utilizzarlo nuovamente, magari dopo un periodo di pausa. Se invece non si intende più avere nulla a che fare con Facebook e le altre app del gruppo Meta, è necessario procedere con l'eliminazione definitiva. Ma come ci si cancella da Facebook? Scopriamo insieme tutti i modi per rimuovere il proprio account, la propria pagina o anche un gruppo da noi creato sia da pc che da app.

Disattivare o eliminare: che differenza c'è

Il noto social network creato da Mark Zuckerberg mette a disposizione degli utenti una doppia opzione per cancellare il proprio account. Si può optare per la disattivazione o per l'eliminazione. Nel primo caso possiamo riattivare il profilo quando vogliamo, lasciando visibili ad altre persone alcune informazioni, ma senza poter apparire nelle ricerche o nelle pagine che gestiamo. Nel secondo caso è invece impossibile ottenere nuovamente l'accesso, in quanto l'account verrà cancellato completamente nel giro di pochi giorni. Solo alcune informazioni ad esso relative rimarranno memorizzate nel database dell'azienda, ma senza essere associate a identificativi personali, mentre le pagine collegate all'account eliminato saranno a loro volta cancellate in maniera definitiva.

Cancellare account Facebook: tutti i passaggi

Hai deciso di procedere con la cancellazione totale del tuo profilo? Ecco cosa devi fare. Per prima cosa, andiamo sul sito di Facebook da pc o sull’app da tablet o smartphone (sia Android che iOS) ed effettuiamo il login. Dopo aver scaricato una copia delle nostre informazioni, prima che vadano perdute, clicchiamo sull'icona a forma di freccia verso il basso nell'angolo in alto a destra dello schermo principale di Facebook.

Selezioniamo "Impostazioni e privacy" dal menu che appare, e poi “Impostazioni”. Andiamo quindi alla gestione dell'account e clicchiamo su "Le tue informazioni su Facebook" e poi su “Disattivazione ed eliminazione”. A questo punto optiamo per “Elimina account” e diamo il nostro ok per continuare. Inseriamo la password di Facebook e confermiamo la volontà di voler procedere con la cancellazione. Quindi completiamo il processo.

In pochissimi minuti la piattaforma cancellerà l’account e tutte le informazioni in esso contenute. Ricorda che, una volta cancellato l'account, questo non sarà più recuperabile. Quindi, prima di fare qualsiasi passo, assicurati di essere realmente pronto a dire addio a Facebook.

Ti starai chiedendo a questo punto se è possibile cancellare un account Facebook senza password. La risposta, in questo caso, è un 'no'. Per poter procedere, quindi, cerca di ricordare la tua chiave d'accesso o recuperala attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.