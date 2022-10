Come installare Windows 11 sul proprio PC

Installare Windows 11: ecco in che modo riuscire a effettuare il passaggio dalla precedente versione di Windows alla più recente

Windows 11 è una delle versioni più rivoluzionarie e avanzate del sistema operativo di proprietà di Microsoft. Disponibile per il download già da diverso tempo, non finisce di stupire chi lo ha già installato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è stato progettato per essere un sistema operativo molto più user-friendly e personalizzabile rispetto al precedente. Tuttavia, sono ancora tantissimi gli utenti che si trovano benissimo con il vecchio Windows 10 e preferirebbero non cambiarlo. In questo articolo, proveremo a chiarirci le idee e a capire se conviene davvero passare alla nuova versione e come fare per poterla installare.

Cos'è Windows 11: le caratteristiche

Windows 11 è un aggiornamento importante per Windows. Grazie a questo upgrade è possibile usufruire di un gran numero di nuove funzioni, in grado di garantirci uno sfruttamento più semplice delle potenzialità del nostro device senza rinunciare alla sicurezza.

Per effettuare il passaggio possiamo procedere attraverso un update automatico o con l'acquisto di una licenza, disponibile su moltissimi store online e anche nei negozi fisici.

Una volta acquistata e installato il nuovo sistema operativo, possiamo sbizzarrirci e iniziare a conoscere tutte le novità di Windows 11, per imparare ad utilizzarlo al meglio. Tra le più significative, vale la pena sottolineare:

- il nuovo menu Start, rimodernato, che include ora una varietà di nuove opzioni, tra cui un elenco dei programmi più utilizzati, un campo di ricerca e vari altri controlli;

- una maggiore attenzione all'aspetto relativo alla sicurezza, grazie a una protezione antivirus integrata, un firewall e vari altri miglioramenti;

- nuovi programmi e funzionalità, tra cui una nuovo app per foto, una per le email e così via.

Sono tre i punti chiave che rendono Windows 11 diverso e superiore rispetto ai precedenti: usabilità, sicurezza, completezza. Tre pilastri su cui si fonda l’intero ecosistema della nuova versione di Windows, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

I requisiti minimi per Windows 11

Abbiamo visto in linea generale quale sia il motivo per cui è consigliabile effettuare l'upgrade. Ma quali sono i requisiti minimi per l'installazione? Questi sono i dati tecnici suggeriti dalla stessa Microsoft sul proprio sito: un processore da 2 Ghz; 4Gb di RAM; 20Gb di spazio su disco rigido; una scheda video compatibile DirectX 12.0. Possiamo capire facilmente se il nostro computer è in grado di soddisfare tali requisiti utilizzando l'app Controllo integrità PC nativa su Windows 10.

Installazione e configurazione

Avendo a disposizione un computer in grado di soddisfare questi requisiti, possiamo iniziare il processo di installazione e configurazione. Microsoft mette a disposizione due scelte, una consigliata, una non preferibile.

La prima consiste nell'utilizzare Windows Update in Impostazioni. Una volta che il nostro PC ci suggerisce, tramite notifica, di effettuare il passaggio, andiamo attraverso il menu Start alle Impostazioni, quindi entriamo in Aggiornamento & Sicurezza, Windows Update e Controlla aggiornamenti disponibili. Da qui potremo effettuare rapidamente il download e in pochi minuti iniziare a utilizzare la nuova versione del sistema operativo.

In alternativa, possiamo chiedere il download all'Assistente installazione, presente di default sul nostro computer. Oppure possiamo andare nella pagina Download del software di Windows 11 e selezionare Crea strumento ora per creare i supporti necessari all'installazione.

A questo punto, eseguiamo l'aggiornamento avviando la Configurazione sul supporto. In questa fase possiamo scegliere se effettuare un aggiornamento completo, mantenere solo dati e file personali oppure optare per l'installazione pulita, che consiste in un passaggio alla nuova versione senza mantenere nulla, nemmeno i nostri file personali, dalla precedente versione.

Una volta scelto il percorso più adatto alle nostre esigenze, l'installazione avverrà in maniera automatica, così come la configurazione, che necessiterà solo di seguire le brevi istruzioni che appariranno a schermo. Una procedura molto semplice in grado di aprirci le porte a un nuovo modo di usufruire del nostro PC.