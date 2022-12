Come si mettono in evidenza le Storie su Instagram?

Oggi i social media sono uno dei modi più popolari tra le persone per comunicare e rimanere in contatto. Ci sono tante piattaforme tra cui scegliere, ma una delle più utilizzate è sicuramente Instagram, un'app per la condivisione di foto e video. Tra le sue funzionalità una delle più amate è quella relativa alle Storie, simile alla funzione resa famosa da Snapchat. Attraverso questa opzione gli utenti possono condividere foto e video che scompaiono dopo 24 ore, a meno che non siano messe in evidenza. Le Storie in evidenza non sono altro che storie “affisse” sotto la propria bio, e che rimangono perennemente visibili fino a quando l'utente non decide di rimuoverle. Ma come si fa a mettere una Storia in evidenza e come si può cambiare la copertina di una raccolta di Storie?

Come mettere in evidenza le Storie

Una delle funzionalità più popolari su Instagram è la possibilità di condividere Storie. Le Storie sono un ottimo modo per mostrare ciò che stiamo facendo con i nostri amici e follower. Ma cosa succede se si desidera metterne in evidenza una o più di una?

Il metodo per mettere in evidenza le Storie è semplice. Per prima cosa, vai sulla Storia che ti interessa e tocca il simbolo del cuore con la scritta "metti in evidenza". Scegli il gruppo in cui vuoi aggiungere il breve video prima della scadenza oppure tocca "nuovo" per creare una nuova raccolta in evidenza.

Dal tuo profilo, invece, se hai intenzione di aggiungere più Storie contemporaneamente, clicca sul pulsante + e scegli i contenuti che preferisci aggiungere. Se vuoi, puoi recuperare anche delle Storie vecchie di diversi anni. Basta andare avanti per tornare a quelle in archivio.

Come cambiare le icone e le copertine delle Storie in evidenza

Instagram permette di utilizzare come copertina delle Storie in evidenza un'icona di nostro gradimento. Per poterla modificare, vai sul tuo profilo, tieni premuta l'icona delle Storie che vuoi cambiare, clicca su Modifica la Storia in evidenza e poi su Modifica la copertina. Quindi, scegli tra le foto presenti oppure selezionane una dalla galleria.

Se preferisci crearne una nuova, originale e adatta a rendere ancora più professionale il tuo profilo e il tuo brand, puoi farlo attraverso una serie di software come Visme o Canva.

Consigli per le storie in evidenza

Se vuoi sfruttare al massimo del loro potenziale i contenuti in evidenza, ti consigliamo di: