Concita de Gregorio dall'ospedale condivide gli scatti con i suoi followers: "Da tre anni Ferragosto fra noi"

Il terzo Ferragosto in ospedale di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio ha trascorso il suo terzo Ferragosto consecutivo in ospedale. La nota giornalista nel marzo del 2023 aveva rivelato di aver affrontato un tumore maligno, raccontando come la sua vita fosse cambiata dopo l'intervento subito nell'agosto dell'anno precedente. "Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto (2022). Ora faccio terapia tutti i giorni e ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. ", aveva rivelato ai telespettatori del programma "Belve" durante un'intervista con Francesca Fagnani.

Come riportato da Open, quest'anno, direttamente dal suo letto d'ospedale, De Gregorio ha scelto di condividere con i follower degli scatti del suo "Ferragosto diverso", trascorso non con la famiglia ma con coloro che, come lei, affrontano la malattia. "Ferragosto tra di noi", ha scritto sui social, descrivendo l'atmosfera del reparto, dove pazienti, medici e infermieri cercano di darsi conforto reciproco. Con una nota di leggerezza, ha raccontato della "merenda speciale" preparata per l'occasione, un budino alla vaniglia suggerito dalla caposala, e ha scherzato sul fatto di trovarsi, ancora una volta, in compagnia di chi non può permettersi una vacanza, sia per motivi economici che di salute.

Per ingannare il tempo, ha parlato del divertente scambio di foto con gli amici in vacanza e con i compagni di reparto, ma il suo pensiero va anche a chi, come lei, non ha avuto la libertà di scegliere come trascorrere questa giornata: "Un pensiero grande a chi è solo, a chi è costretto o recluso". Concludendo con un detto della sua infanzia, ha voluto lasciare un messaggio di speranza: "Ogni volta che ha iniziato a piovere, ha smesso."