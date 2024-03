Concita De Gregorio diventa attrice: "Realizzo il mio sogno di ragazza"

Concita De Gregorio debutta come attrice: "Ormai non ho più paura di nulla"

Concita De Gregorio debutta da attrice. La giornalista salirà sul palco del teatro Argentina di Roma a partire dal prossimo 22 marzo, con lo spettacolo L'origine del mondo. "Paura di chi penserà: una giornalista che fa l’attrice? Non ho più paura di niente. Mia madre - svela De Gregorio a Repubblica - dice che sono sempre stata spericolata. È che non c’è niente di narcisistico, autoreferenziale, per me è un cerchio che si chiude, tornare a riprendermi quello che desideravo a vent’anni. Spero di essere all’altezza perché sono arrivata qui piena delle mie insicurezze, ma interpretare se stessi, i dolori vissuti, è un po’ come vederli fuori da sé, in una distanza prospettica terapeutica".

De Gregorio spiega come è nata questa idea. Concita, che recita con due attrici di prim’ordine, Alice Redini e Lucia Mascino, - prosegue Repubblica - aveva già calcato la scena ma solo con i suoi testi (il più recente, Un’ultima cosa con Erica Mou). "Fare l’attrice, però, era il mio sogno di ragazza — confessa — a 17 anni ho scritto un testo teatrale, frequentavo il Teatro di Pontedera e quando potevo scappavo a Parigi a vedere Mnouchkine, Brook. Poi iniziai a collaborare al Tirreno ed è diventata la mia strada. Ma se esco la sera, vado a teatro. E poi è successo...". È successo che un giorno di un anno e mezzo fa durante la convalescenza per la cura del tumore, Lucia Calamaro la va a trovare a casa. "Era una giornata disastrosa, lei mi chiese se volevo fare L’origine del mondo. "Non so se ce la faccio", le ho detto, però l’incanto di questo testo è che avrei potuto scriverlo io, se avessi saputo scriverlo così mirabilmente".