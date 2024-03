Top giornalisti social: Biasin in fuga come l'Inter. Selvaggia Lucarelli vola

A febbraio 2024, Fabrizio Biasin torna in testa alla classifica social sui giornalisti (con media di 7.500 interazioni a post trainate quasi interamente da Instagram che totalizza da solo 4,3M di interazioni), elaborata per Primaonline da Sensemakers. Sorpasso a Gianluca Di Marzio che si era preso il primo posto nel mese di gennaio sulla scia delle notizie legate alle trattative e delle indiscrezioni di calciomercato. Il giornalista di Sky Sport tiene comunque un ottimo secondo posto (1,2 milioni di interazioni) pur staccato da un Biasin in fuga stile Inter (4,6 milioni di intereazioni totali). Sul podio Lorenzo Tosa quasi appaiato a Di Marzio (1,2 milioni di interazioni)

Grande ritorno in classifica di Selvaggia Lucarelli "che, dopo l’assenza dello scorso mese, torna nel ranking in quarta posizione. La Lucarelli è presente sul podio anche nella classifica dei Best performing con un contenuto, al terzo posto, pubblicato su Instagram che riprende i recenti tristi fatti delle manganellate di Pisa".

Salvo Sottile "guadagna posizioni soprattutto grazie alla pubblicazione di una serie di contenuti di commento al Festival di Sanremo", spiega Primaonline e sottolinea che il giornalista e conduttore ha lavorato bene "su Facebook, piattaforma che traina il 45% della sua attività e in cui si concentrano le ottime performance di video views che passano da neanche 2M a gennaio a oltre 12M a febbraio".

Rientrano in classifica anche Carlo Vanzini - la voce della F1 di Sky - e Matteo Graci (rispettivamente 10° e 12°).