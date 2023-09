Confagricoltura, Anja Zanetti nuova Responsabile della Comunicazione

Comunicazione e leadership: Anja Zanetti al timone di Confagricoltura

Nel contesto di importanti cambiamenti nell'organigramma di Confagricoltura, Anja Zanetti ha assunto il ruolo di Responsabile della Comunicazione, portando con sé oltre dieci anni di esperienza nel campo della comunicazione. Come riporta Primacomunicazione, questa nomina ha un'importanza strategica all'interno della più antica organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese agricole, fondata nel 1920.

Zanetti, con una laurea in Relazioni Internazionali dall'Università degli Studi di Milano, si distingue per la sua competenza multidisciplinare e una solida esperienza nella gestione delle relazioni esterne. Il suo compito sarà quello di dirigere il posizionamento e la reputazione pubblica della Confederazione, un ruolo di fondamentale importanza in un settore cruciale per l'economia nazionale.

Prima di assumere questo incarico di rilievo, Anja Zanetti ha lavorato come Senior Consultant presso Comin & Partners, specializzandosi nelle relazioni con i media e sviluppando progetti di comunicazione articolati per organizzazioni pubbliche e private in vari settori, tra cui moda, innovazione, energia e trasporti.

La sua esperienza professionale ha radici sia in Italia che in Cina, dove ha lavorato con piccole e medie imprese, dimostrando una conoscenza approfondita dei mercati internazionali. Tra i suoi successi precedenti, va menzionato il suo contributo alla comunicazione del brand KitchenAid del Gruppo Whirlpool a livello EMEA.

Oltre alla sua esperienza e competenza, Anja Zanetti è nota per la forte passione coltivata verso i vecchi e nuovi media, nonché l'impegno a promuovere una comunicazione inclusiva e sensibile alle questioni di genere. La sua nomina rappresenta un passo significativo per Confagricoltura in un momento in cui l'organizzazione si prepara ad affrontare le sfide e le opportunità del futuro nel mondo dell'agricoltura e delle relazioni esterne.