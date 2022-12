Consigli per creare un Reel Instagram efficace

Non è un segreto che TikTok sia diventata una delle app più utilizzate tra persone di tutte le età. I suoi video con accompagnamento musicale hanno letteralmente fatto scuola, portando rapidamente i competitor, Instagram in testa, a creare un format del tutto simile: stiamo parlando dei Reel. Questi video brevi e rapidi possono coinvolgere il pubblico in maniera molto più semplice rispetto ai post e, forse, anche alle Storie. Ma come si possono creare dei Reel Instagram davvero efficaci? Ecco alcuni consigli da seguire.

Come girare un fantastico Reel di Instagram con il tuo telefono

Molte persone pensano a Instagram come a un'app in cui pubblicare foto veloci dei propri pasti, del proprio cane o dell’ultima vacanza. Ormai le foto sono però destinate a passare in secondo piano per fare spazio ai Reel, dei brevi video in grado di raccontare una storia in circa un minuto e mezzo. In questo articolo, ti insegneremo come girarne uno fantastico con il tuo telefono.

Per prima cosa, scegli l'app giusta per girare il video. Meglio optare per la fotocamera integrata dell'app. Cerca di tenere ferma e chiara l'inquadratura, magari aiutandoti con dei supporti o degli stabilizzatori. Registra quindi il video dopo aver buttato giù uno script in grado di attrarre il tuo pubblico o i tuoi potenziali nuovi follower. Ricorda di essere sempre coerente con il tuo target.

Infine, una volta terminata la registrazione, modifica la clip, magari aggiungendo un filtro, tagliandolo, usando le transizioni e aggiungendo delle scritte, oltre alla musica.

Come girare un Reel creativo

Esistono molti modi per girare un Reel di Instagram che sia creativo e si distingua dagli altri. Utilizzando alcuni semplici suggerimenti e trucchi, puoi rendere i tuoi video più professionali e unici nel loro genere. In particolare, gli esperti consigliano di:

usare un treppiede , per far sì che le immagini siano fluide e stabili, eliminando qualunque tremolio;

, per far sì che le immagini siano fluide e stabili, eliminando qualunque tremolio; gira in modalità verticale , per rispettare il formato con cui verrà visto il video su Instagram;

, per rispettare il formato con cui verrà visto il video su Instagram; rendi movimentata la storia utilizzando anche testo e grafiche ;

e ; sfrutta i filtri per far sì che le immagini abbiano un aspetto unico;

per far sì che le immagini abbiano un aspetto unico; aggiungi musica e cerca di far sì che il video sia ben sincronizzato con la canzone che hai scelto.

Per quanto riguarda filtri e musica, ci sono un paio di cose che dovresti sapere. Di filtri sulla piattaforma ce ne sono moltissimi e diversi tra loro. Sperimenta tra quelli che più ti piacciono, in modo da poter trovare quello che fa più al caso tuo.

Per quanto riguarda la musica, è vero che dovresti scegliere canzoni che ti piacciano e che siano coerenti con il contenuto del video, ma ricorda anche di scegliere brani che siano di tendenza e siano molto utilizzati sulla piattaforma anche da altri utenti. Questo aiuterà anche il tuo Reel a diventare attrattivo per nuovi potenziali follower.