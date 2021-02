Conte-Agnelli: tutta l'ironia social sulla lite in Juventus-Inter - FOTO

Agnelli vs Conte: pioggia di meme sulla lite durante Juventus-Inter di Coppa Italia

In pochi ora parlano dell'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia e del fatto che la Juventus con il pareggio casalingo di ieri è diventata la prima finalista della competizione. Tutta l'attenzione si è concentrata sulla lite sugli spalti tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e l'allenatore nerazzurro Antonio Conte, reo di avergli rivolto un dito medio a cui il primo ha risposto con un insulto.

I due non sono mai stati in buoni rapporti dopo l'addio di Conte alla Juventus ma ieri, forse anche a causa della trance agonistica, tutta la loro frustrazione è esplosa. Ora si attende di sapere se la Lega Calcio interverrà sulla questione come è successo nello scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia.

Nella nostra gallery abbiamo raccolto tutti i migliori e più esilaranti meme raccolti sui social network che riguardano la linte Conte-Agnelli.