Conte superstar in tv. Meloni, Gallera e Salvini di casa a Rete4. I dati

Conte superstar in tv. Meloni, Gallera e Salvini di casa a Rete4. Le rilevazioni Agicom di marzo 2020

Il premier Giuseppe Conte, in un periodo così delicato e segnato dall'emergenza nazionale per la pandemia dovuta al coronavirus, è stato la stella della tv italiana con oltre 16 ore ore di 'parlato' (977 minuti tra Tg e talk show delle sette principali reti) secondo i dati Agicom di marzo 2020. Un dato normale vista la situazione, dietro al presidente del consiglio però non svettano i leader dei partiti al governo, ma quelli dell'opposizione o comunque del centrodestra.

In seconda posizione nazionale c'è Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, con 448 minuti, che precede Matteo Salvini (331 minuti), Giorgia Meloni (275) e Attilio Fontana (225). Poi ecco il primo esponente della maggioranza: Luigi Di Maio (159), davanti al ministro Francesco Boccia (145 minuti).

Complessivamente penalizzato il Pd (che aveva Zingaretti fuorigioco in quelle settimane), soprattutto nei telegiornali, mentre nei vari programmi la presenza di sindaci e governatori ha permesso ai Dem di recuperare un minimo di visibilità.

Il dato di Agicom su marzo 2020 è ancora più netto analizzando la presenza dei politici nei talk show di Rete 4. Dietro a Giuseppe Conte (101 minuti), ecco Giorgia Meloni (94), Giulio Gallera (76), Matteo Salvini (71), il presidente della Liguria Giovanni Toti (58), Vittorio Sgarbi (53) e Giulio Tremonti (42). Il centrosinistra resta ai margini e, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, per Casini, Emiliano e Renzi c'è poco più di mezz'ora di spazio a testa.