Coprifuoco, a Piazzapulita lite furiosa tra Santori e Borghi. VIDEO

Nella puntata di ieri sera, 27 maggio, a Piazza Pulita, il programma di La7 a direzione di Corrado Formigli, il leghista Claudio Borghi si scontra con la sardina Mattia Santori sulla petizione della Lega sul coprifuoco. "Salvini sa benissimo che c'è un tema sanitario". "Il suo leader di partito (Salvini) spendeva duemila euro per rilanciare un post contro il coprifuoco. Salvini sa benissimo che c'è un tema sanitario. Questo è un gioco delle parti, è uno specchietto per le allodole. Ha bisogno di parlare alla pancia dell'elettorato così come fa Letta con il suo. Non faccia finta di niente, è il suo lavoro" asserisce la sardina.

Borghi replica: "Ma scusi ma se Salvini chiede una cosa giusta non va bene perché la chiede a Salvini? A lei piace il coprifuoco?". E continua: "E' incredibile", ribatte il leghista. Al che Santori sbotta: "Salvini da che punto di vista vuole togliere il coprifuoco? In che senso? Quindi io aspiro a diventare premier perché non mi piace la puzza della ca*** per strada?".