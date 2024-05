Corona sdoppia la sua campagna, tv e digital tra natura e aperitivi

Corona, campagna digital 2024 ha come protagonista l'Aperitivo

Corona, brand di eccellenza AB InBev, è on air con una campagna ADV su TV che sottolinea l’importanza di riconnettersi all’autenticità del mondo in cui viviamo. Corona, infatti, è prodotta con 100% ingredienti naturali* e di qualità e, proprio per questo, è nella sua essenza celebrare la bellezza della natura. Quest’anno, poi, nella campagna si introduce un’importante novità: Corona Cero, la proposta analcolica disponibile in Italia dallo scorso marzo.

Corona è nata sulla spiaggia ed è profondamente legata alla natura. Da sempre, infatti, invita le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta. Questo legame è reso ancora più forte dal fatto che Corona è prodotta con 100% ingredienti naturali* e la nuova campagna TV, on air sulle principali emittenti televisive - generaliste e tematiche - con video da 15’’ e 20’’, esprime con efficacia questo concetto. Mette infatti in risalto la connessione emozionale con il mondo naturale grazie ai suoi soggetti ricchi di fascino, capaci di creare stupore. La natura è il fil rouge che culla lo scorrere delle immagini, fortemente evocative - proprio come la colonna sonora - unite a un montaggio creativo. Da lì prende il via un viaggio sensoriale che scorre attraverso ambienti diversi: una cascata e una goccia d’acqua che scivola su una foglia di una foresta, fino a trovare il suo posto sul fondo della bottiglia. Solo un mondo così può dare vita a una birra così: è questo il claim che trova forza visiva nell’acqua, l’elemento scelto per mostrare il legame del brand con l’ambiente che ci circonda. In chiusura, fa inoltre la sua comparsa Corona Cero, la nuova proposta di AB InBev che, mantenendo il gusto rinfrescante e inimitabile di Corona, si rivolge a coloro che sono alla ricerca di un’opzione analcolica.





La campagna digital 2024 ha come protagonista l’Aperitivo, l’attimo ideale per staccare dalla quotidianità. É quando il lime entra nella bottiglia che si accende un momento speciale della giornata con i tuoi amici e una Corona fresca. Corona Extra e Corona Cero sono infatti perfette per esaltare l’Aperitivo, gustandole al meglio fresche, con uno spicchio di lime. L’ADV è online con asset statici e formati video da 3’’ 6’’e 15’’ su YouTube, Facebook, Instagram, Spotify.

La campagna, con la creatività pensata da Wieden + Kennedy, Portland e adattata da draftLine Europe/Leo Burnett, e con pianificazione a cura di Publicis Groupe, è live fino a ottobre.