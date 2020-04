Coronavirus, Azzolina: "a breve attività didattiche sui canali Rai"

La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina comunica con un post su Facebook: "a breve attività didattiche sui canali Rai"



“Nei prossimi giorni partiranno le attività didattiche in diretta sui canali Rai, in collaborazione con MIUR Social. Una programmazione quotidiana dedicata soprattutto ai più piccoli, che hanno maggiori difficoltà di accesso al digitale”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Il 24 marzo scorso abbiamo siglato una carta d’intenti con la Rai per aiutare la scuola e potenziare l’offerta per la didattica a distanza. Così come fatto anche da altre emittenti pubbliche internazionali, la Rai ha messo a disposizione il suo patrimonio di contenuti, distribuiti tra i canali tematici televisivi, la radio e la selezione di RaiPlay che riprende la campagna #LaScuolaNonSiFerma del nostro Ministero. Ora si va oltre: pochi giorni dopo Pasqua saranno lanciati nuovi programmi. Una ulteriore collaborazione che mette al centro i nostri ragazzi”, conclude sul post la ministra.