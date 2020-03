Coronavirus, boom di connessioni: Fortnite e videogiochi sportivi in testa

L'incremento del consumo della banda larga in tutto il mondo, sarebbe da attribuire, oltre che allo smart-working, anche all'aumento di traffico nelle piattaforme di videogiochi online.

Sembrerebbe, infatti, che a "ingolfare" la rete siano le piattaforme di gaming più famose, con i loro pesanti file di aggiornamento scaricati da centinaia di migliaia di utenti in contemporanea. L'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ha dichiarato all'agenzia Bloomberg: "Abbiamo registrato un incremento superiore al 70% del traffico internet sulla nostra rete nazionale, con un grosso contributo dato dai giochi online come Fortnite".

La graduatoria fornita da Iidea, durante la prima settimana di quarantena, vede in testa per gli italiani l'acquisto di videogiochi sportivi tra i quali: Fifa 20, Nba 2k20 e F1 2019. In aumento anche la preferenza di videogiochi dedicati allo sport da fare in casa grazie all'uso di speciali controller.

Nonostante il maggiore traffico per gran parte parte dei player del settore, l'emergenza coronavirus ha portato alla chiusura di importanti fiere e la cancellazione di eventi, con un rallentamento nello sviluppo e nelle produzioni dei nuovi videogiochi.