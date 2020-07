Coronavirus, Coca-Cola: utili a -32%, pesa lo stop a eventi sportivi e live

L'utile netto della Coca Cola scende del 32% nel secondo trimestre a 1,8 miliardi di dollari, a causa del forte calo dei consumi su cui pesa lo stop agli eventi sportivi, teatrali, cinematografici e a quelli live che fanno da volano, tramite le sponsorizzazioni e la pubblicità, alle vendite.

Coca Cola, scende l'utile nel secondo trimestre

In calo del 28% a 7,2 miliardi di dollari le vendite. Coca-Cola si aspetta che questo trimestre sia quello più "duramente" impattato dal coronavirus dell'anno. Il gruppo ha ritirato le previsioni per il 2020 e non le ha ripresentate.