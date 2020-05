Coronavirus, Disney: "Boom dello streaming, vale quasi quanto parchi e tour"

Boom di abbonati paganti a Disney+ durante il lockdown, anche per Hulu e Espn+, le piattaforme streaming di Disney che chiudono il primo trimestre con ricavi pari a 4,12 miliardi di dollari, un guadagno paragonabile a quello di parchi e crociere-tour, in stand by a causa dell'emergenza coronavirus.

Rispetto al periodo gennaio-marzo 2019 con 2,72 miliardi di dollari, scende del 30% la liquidità di Disney a 1,91 miliardi di euro.

Con la chiusura degli store retails, parchi a tema, crociere-tour guidati e la sospensione dei film in sala firmate Disney, resta in attivo solo la frontiera del digitale, che come riportato da ItaliaOggi, ha contato l'abbonamento di 33,5 milioni a Disney+ dal lancio della nuova piattaforma, avvenuta a fine novembre negli Usa e in Italia a fine marzo.

Il colosso dell'intrattenimento ha conteggiato la crescita a 54,5 milioni di abbonati a Disney+ a fine aprile, ma l'impatto complessivo del coronavirus ha provocato un -37% sul risultato operativo di Disney, la cifra di 2,41 miliardi di dollari nel trimestre, stimato 1,4 miliardi dai vertici della società.