Coronavirus, Facebook: la nuova app di streaming dei videogiochi

Facebook ha annunciato al la nuova piattaforma dedicata alla trasmissione dello streaming dei videogiochi

La piattaforma Facebook Gaming, si troverà a competere con i colossi della categoria: Twitch di Amazon e Youtube di Google.

L'uscita della nuova piattaforma era stata stabilita per giugno, ma l'emergenza coronavirus e il conseguente lockdown ha portato la società di Mark Zuckerberg ad anticipare il lancio, già testato in Asia e in America Latina.

"Investire nei giochi in generale è diventata una nostra priorità, perché sono una forma di intrattenimento che consente davvero la connessione tra le persone", ha affermato la responsabile della app Facebook, Fidji Simo al New York Times: "Stiamo vedendo una grande crescita della fruizione dei videogiochi durante la quarantena". Di fatto a fruire dei contenuti legati ai videogiochi sul social sono oltre 700 milioni di persone, un bacino d'utenza enorme su cui la società ha deciso di investire.



L'app è già scaricabile su tablet Android, ma in attesa di approvazione da parte di Apple per iPhone e iPad.