Coronavirus, Facebook tiene testa a Zoom e lancia le "Messenger Rooms "

Facebook scende in campo e affronta le popolari piattaforme Zoom e HouseParty, lanciando il nuovo servizio di videochat Messenger Rooms, utile per parlare con gli amici o per le riunioni di lavoro da remoto.

Dopo che le vieochiamate su Messenger e Whatsapp sono aumentate di oltre il 1.000% nel solo territorio italiano, e l'esplosione durante il lockdown dell'utilizzo di apposite "stanze" delle piattaforme più famose, in particolare Zoom, Facebook si aggiorna e inaugura Messenger Rooms, il servizio per incontrare colleghi di lavoro, insegnanti, parenti e amici, dai propri dispositivi smart.

Facebook risponde ai competitors mettendo in campo uno tra i tanti strumenti del social, pensato per le persone e aiutarle a mantenersi connesse nonostante l'emergenza virus. Insieme ad altri potenziamenti del servizio di videochiamate e dei video in diretta, per gli utenti sarà possibile creare apposite stanze tramite Messenger dove incontrarsi. L'aggiornamento prevede l'uso di filtri di personalizzazione della location in cui figurare, con realtà virtuale aumentata, ma anche la possibilità di espellere gli utenti sgraditi ai partecipanti alla stanza. In futuro il potenziamento sarà allargato anche a Whatsapp, Instagram e Portal.