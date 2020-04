Coronavirus, Goldman Sachs prevede per Apple un calo spedizioni pari a -36%

A causa del lockdown, nel terzo trimestre le spedizioni di iPhone diminuiranno del 36%.

Lo prevede Goldman Sachs osservando come i prezzi medi di vendita delle apparecchiature di largo consumo diminuiscono durante una recessione e che possono rimanere bassi anche per molto tempo dopo la ripresa. Con il prezzo target calante del titolo Apple da 250 dollari a 233, e la discesa delle stime sui profitti, la Banca d'affari ne consiglia la vendita.

Gli analisti che vedono nel lockdown la causa della diminuzione di spedizioni di device Apple del 36% nel terzo trimestre, hanno deciso di declassare le azioni a "sell". Apple lascia sul terreno il 2,09% a 280,71 dollari.

"Non riteniamo che questa recessione possa causare ad Apple perdite di utenti. Ipotizziamo piuttosto che gli utenti già acquisiti manterranno i dispositivi in loro possesso per più tempo e che sceglieranno opzioni Apple meno costose al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo", hanno dichiarato gli analisti di Goldman Sachs in un report. All'inizio della settimana Apple ha rilasciato un iPhone più piccolo al prezzo di 399 dollari, abbassando così il prezzo di partenza della sua linea di smartphone.

Per Goldman, non verranno presentati altri modelli di iPhone fino all'inizio di novembre, poiché la limitazione dei viaggi in tutto il mondo potrebbero ostacolare i processi di progettazione e produzione di Apple.