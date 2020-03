Coronavirus Maratona Tv: Non sono troppi 5 programmi nella stessa serata?

Il Coronavirus occupa militarmente i palinsesti, ma il troppo stroppia: gli ascolti languono e i telespettatori si allontanano

L'emergenza Coronavirus ha stravolto da giorni e giorni i palinsesti televisivi, imponendo all'informazione di occupare massicciamente la programmazione dei canali pubblici e privati. Ma ci si domanda se siano realmente necessari ben cinque programmi in onda nello spazio di poche ore, divisi tra il prime time e la seconda serata, come avverrà questa sera.

A partire dalle 21,30, infatti, oltre alla consueta triade di talk dedicati alla pandemia, ovvero Cartabianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4 e DiMartedì su La7, già comunque in onda in tempi "normali" ma oggi dedicati tutti agli sviluppi dell'emergenza Covid-19, ecco che in seconda serata verranno affiancati da uno speciale di Porta a Porta su Rai1 e da un altro di Patriae su Rai2. Il tutto ovviamente preceduto dai Tg serali e, di seguito, Tg2 Post su Rai2, Stasera Italia su Rete4 e Otto e mezzo su La7. In totale, a parte i notiziari, siamo a otto programmi dedicati al Coronavirus a partire dalle 20.30.

E per giunta dopo una giornata televisiva tutta costellata, fin dalla mattina presto, di trasmissioni incentrate sul Coronavirus sui canali Rai, Mediaset e La7. Con questa "infodemia" non si rischia forse di ottenere l'effetto opposto, ovvero - anziché informarli - allontanare i telespettatori? Gli ascolti deludenti degli speciali sul Covid-19 negli ultimi giorni sembrerebbero confortare questa ipotesi.