Coronavirus, niente emoji causa virus, uscita di nuovi elementi nel 2022

Ad essere colpito dagli effetti del coronavirus anche il mondo delle emoji, le faccine che caricano di espressività i messaggi inviati tramite dispositivi smart

Le emoji, che ogni anno vengono rinnovate e arricchite di nuovi elementi, a causa dell'emergenza virus slitteranno l'uscita nel 2022, salve invece quelle già state programmate. Le faccette pronte per il prossimo autunno, di fatto non subiranno impatti, ma le nuove emoji previste per il 2021 non ci saranno.

A darne la notizia, tramite un comunicato ufficiale, il presidente del consorzio Unicode Mark Davis che ha dichiarato: "Il consorzio Unicode si basa molto sugli sforzi dei volontari. Nelle circostanze attuali, abbiamo compreso che i nostri collaboratori hanno molto lavoro al momento, e abbiamo deciso che posticipare fosse nel migliore interesse dei volontari e delle organizzazioni che dipendono dallo standard".

Nello specifico, il rilascio della versione 14.0 dello standard Unicode slitterà da marzo 2021 a settembre 2021, in questo modo non ci sarà modo per implementare entro la fine dell’anno le nuove emoji, che debutteranno sugli smartphones solamente nel 2022. Tuttavia quest’anno, arriveranno nei dispositivi di tutti gli utenti le nuove emoji legate alla versione 13 dello standard, ovvero 117 pittogrammi già conosciuti, tra cui: la mano con i polpastrelli uniti nel gesto “cosa vuoi?”, l’allattamento con biberon, la bandiera transgender e una carrellata di nuovi oggetti, cibi e animali.