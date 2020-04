Coronavirus, piattaforme streaming battono la tv tradizionale

Le visualizzazioni dei contenuti in streaming sono aumentate considerevolmente durante la quarantena

Come rivelano le statistiche svelate da Nielsen, la quarantena da Coronavirus ha portato a un utilizzo sfrenato delle piattaforme di streaming online per la visione dei contenuti da loro proposti.

Mentre la televisione tradizionale ha registrato un aumento di ascolti pari al 25%, rispetto ai primi giorni di marzo, il tempo trascorso online è cresciuto del 34%, passando da 116.4 mld di minuti di contenuti visualizzati, nella settimana del 2 marzo, a 156.1 mld nella settimana del 16 marzo. Dati che messi a confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, dimostrano di aver doppiato l'indice di visualizzazioni.

Scott N. Brown ha così dichiarato all'Hollywood Reporter: "Attualmente lo streaming è una grande parte nelle vite dei consumatori. Abbiamo visto una tremenda crescita per quanto riguarda lo streaming nelle ultime settimane con il dilagare del COVID-19. Il tempo trascorso usando i servizi di streaming è più che raddoppiato rispetto al 2019 e coinvolge quasi un quarto del tempo trascorso davanti alla tv nelle case in cui si può accedere ai servizi". Brown ha anche indicato che il successo dello streaming sulla tv tradizionale è la sostanziale differenza del controllo di quello che si vede, rappresentando per tutti gli utenti anche una pausa dalle notizie.



Tra i player preferiti degli utenti Netflix con ben il 29%, seguito da Youtube 20%, Hulu 10% e Amazon 9%. Disney+ e CBS All Access fanno invece parte del gruppo “altri” che ha ottenuto il 31% delle preferenze nella settimana del 16 marzo e ha registrato la crescita più significativa rispetto all’anno precedente con un +23%.