Coronavirus, Rai1: A volte ritornano, Bruno Vespa riappare con Porta a Porta

Neanche l'emergenza Coronavirus ferma Bruno Vespa che, messo in quarantena con il suo Porta a Porta dopo l'ospitata di Nicola Zingaretti scopertosi pochi giorni più tardi contagiato, riprenderà questa sera su Rai1 con il suo talk show in seconda serata proprio con una puntata sulla pandemia.

Il tutto in diretta concorrenza con Patriae in onda su Rai2 condotto da Annalisa Bruchi (la cui criticatissima nomina a responsabile del Prix Italia che tanto aveva fatto scalpore qualche settimana fa è stata messa in sordina dagli sviluppi del contagio), dedicato sempre al Coronavirus.

Bruno Vespa, che torna in video dopo valutazione dell'autorità sanitaria, si prende una rivincita non soltanto sull'Ad Fabrizio Salini ma soprattutto sul collega Francesco Giorgino, che - nella rabbia del conduttore di Porta a Porta - lo aveva sostituito qualche giorno fa con uno Speciale Tg1, e al finito momento in quarantena dopo aver avuto contatti con il Viceministro alla Salute Sileri, anch'egli risultato positivo al Covid-19. Serpi in seno al Tg1 hanno spifferato che Giorgino sarebbe stato messo in frigorifero dopo la lite con il direttore Giuseppe Carboni, ma non vi sono conferme ufficiali.

Sta di fatto che, in tutto questo, pensando anche al ritorno di Mara Venier con Domenica In dopo una sola settimana di stop, Rai1 - oltre a navigare a vista - pare diventata un Grand Hotel: gente che va, gente che viene. Sempre la solita, ma tant'è.