Coronavirus, Tg condotto da casa, l'informazione durante l'emergenza COVID-19

Il Tg condotto da casa, l'ultima frontiera dell'informazione durante l'emergenza coronavirus

Nuova sfida per Sky Tg24 che ha dato vita alla prima edizione del telegiornale da remoto. Uno studio televisivo in casa del conduttore, allestito per la direzione di un telegiornale completo che prevede collegamenti, eventi live e ospiti, tutto interamente gestito in smart working.

Il telegiornale si adegua ai tempi dell'emergenza coronavirus, Sky Tg24 ha avvisato di essere puntuale nella trasmissione dell'informazione lavorando da casa, sempre in diretta con l'aiuto dei suoi corrispondenti e professionisti.