Urbano Cairo festeggia: Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport sprint da medaglia d'oro e d'argento nei dati Ads giugno 2024

Giugno 2024 positivo per Rcs e Urbano Cairo nei dati relativi alle diffusioni (totale cartaceo + digitale) dei quotidiani. Il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport si prendono la medaglia d'oro e quella d'argento segnando interessanti trend di crescita. Il primo vola a 232.149 (con un +7mila sul mese precedente), la Rosea sorpassa Repubblica (a 149.292 in leggera crescita comunque) con uno sprint che la porta a quota 155.169 (+9mila su maggio 2024). Dietro al terzetto che compone il podio, in top-5 ecco Il Sole 24 Ore (in discesa a 117.842 rispetto ai precedenti 122.330) e Avvenire (che perde quota 100mila e passa a 97.563).

Il Messaggero conferma il sesto posto (ma in calo, appena sotto alle 60mila copie rispetto alle 62mila di maggio), davanti a Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio (a 53.116 rispetto ai 52.684 del mese precedente).

In leggera crescita il terzetto formato da Il Giornale (sopra quota 28mila), La Verità (27.472) e Libero (che torna sopra a 20mila).

Tra gli sportivi, detto della Gazzetta, un giugno positivo per il Corriere dello Sport (che guadagna oltre 4mila copie) e stabile per Tuttosport.

Corriere della Sera, Repubblica, Fatto Quotidiano e... Tutti i trend dei giornali nei dati Ads

Corriere della Sera

Giugno 232.149

Maggio 225.180

Gazzetta dello Sport

Giugno 155.169

Maggio 146.105

Repubblica

Giugno 149.292

Maggio 148.864

Il Sole 24 Ore

Giugno 117.842

Maggio 122.330

Avvenire

Giugno 97.563

Maggio 103.996

Il Messaggero

Giugno 59.366

Maggio 62.097

Il Fatto Quotidiano

Giugno 53.116

Maggio 52.684

Il Giornale

Giugno 28.253

Maggio 27.405

La Verità

Giugno 27.472

Maggio 27.046

Libero

Giugno 20.622

Maggio 19.824

Corriere dello Sport Stadio

Giugno 43.597

Maggio 39.393

Tuttosport

Giugno 23.318

Maggio 23.662