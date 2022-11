Cos'è Airbnb e come funziona per ospiti e host

Airbnb: cos'è, come funziona e come fare per diventare host e per essere pronti ad accogliere gli ospiti nella propria struttura

Da anni è una delle principali alternative a hotel e bed and breakfast. Se non lo hai mai utilizzato, però, ti sarai più chiesto cos'è Airbnb e come funziona. Si tratta semplicemente di una piattaforma web che consente agli utenti di trovare stanze o intere case da affittare per un periodo di tempo determinato.

La compagnia è stata fondata nell'agosto del 2008, e da allora più di 10 milioni di ospiti hanno utilizzato Airbnb per soddisfare i loro bisogni di alloggio. Anno dopo anno la sua popolarità sta crescendo, e molte persone lo stanno scegliendo come un'alternativa agli alberghi “tradizionali”. Questo perché gli affitti si possono trovare in diverse località, e spesso offrono un'esperienza unica rispetto a un hotel normale.

Come funziona Airbnb

Come abbiamo accennato, il compito di questa piattaforma è mettere in contatto una persona che abbia bisogno di un alloggio per un periodo di breve o media durata, e un proprietario che voglia rendere disponibile la propria intera abitazione oppure una propria camera.

Airbnb permette agli utenti di cercare un elenco di proprietà da affittare in tutto il mondo. Una volta trovata e prenotata quella più adatta alle sue esigenze, l'ospite riceverà delle indicazioni per raggiungerla, nonché i contatti del proprietario. Il pagamento viene gestito dalla stessa società, e solitamente è corrisposto quando l'ospite arriva nella casa o nella camera affittata.

I vantaggi di Airbnb

Ci sono molti vantaggi nell'utilizzo di questa piattaforma, tra cui un costo mediamente più basso rispetto alla prenotazione di un hotel tradizionale, la possibilità di poter vivere un'esperienza unica, in quanto gli ospiti possono alloggiare in proprietà eccentriche che non potrebbero trovare in un hotel, e la possibilità di trasformare il soggiorno in un'esperienza sociale, in quanto spesso è possibile incontrare il proprietario o condividere gli spazi con altri ospiti che stanno soggiornando nella proprietà.

I viaggiatori possono infatti scegliere di affittare sia un'intera proprietà, sia una camera privata o una camera condivisa. I prezzi ovviamente variano in base alla località e alla dimensione dello spazio affittato.

Airbnb offre poi assistenza clienti tramite email e telefono. Esiste anche una sezione delle domande frequenti sul sito web che copre argomenti quali la prenotazione, il pagamento e l'utilità delle recensioni.

Come diventare un host Airbnb

Airbnb può diventare un ottimo modo per guadagnare un po 'di soldi extra, oltre che per incontrare nuove persone da tutto il mondo. Ecco alcuni consigli per aiutarti a iniziare il tuo nuovo business su questa piattaforma.

Per prima cosa, stabilisci il prezzo. Il guadagno dipende da un paio di condizioni, tra cui le dimensioni della casa, la location e il periodo dell'anno. È possibile utilizzare l'Airbnb calculator per stimare quanto si dovrebbe mettere come prezzo.

Decidi poi ciò che vuoi offrire. Ad esempio, metterai a disposizione prima colazione, cena o servizio di lavanderia? Si può offrire tutto ciò che si vuole, anche un semplice e secco alloggio.

Crea quindi un elenco delle opzioni offerte dalla tua residenza, ciò che i possibili ospiti vedranno quando staranno cercando un posto dove stare. Assicurati di caricare molte foto e di scrivere una buona descrizione della casa. Preparati infine ad accogliere gli ospiti. Quando una persona prenota, avrà bisogno del tuo indirizzo in modo da poter arrivare a destinazione. Si dovrebbe essere anche preparati a fornire loro le chiavi, e a far fare loro un tour della casa.

Insomma, qualche cosa da fare c'è, ma l'ultimo suggerimento è quello di cercare di divertirsi. Ospitare nuove persone può essere molto piacevole, in quanto permette di conoscere individui provenienti da tutto il mondo. Prova a rendere quindi quest'esperienza come un modo per arricchire il tuo spirito.