Cos'è successo tra De Bruyne e Tancredi Palmeri: "Stupido", la risposta del belga dopo Francia-Belgio

Il Belgio viene eliminato dalla Francia con un autogol di Vertoghen: i Diavoli Rossi sono fuori da Euro 2024.

"Kevin, ti fa male che la generazione d'oro non abbia raggiunto una finale ancora una volta?", chiede in mixed zone al termine del match il cronista italiano, Tancredi Palmeri al capitano De Bruyne.

Un quesito giornalistico che apre a una riflessione sui risultati della nazionale belga in questi anni: l'ottimo terzo posto ai Mondiali 2018 i Russia, quarti di finale in Brasile nel 2014 ed eliminazione ai gironi in Qatar 2022. A livello Europeo si ricordano i quarti di finale con eliminazione dal Galles nel 2016 e quelli contro l'Italia (poi campione) a Euro 2020. Prima, come si diceva, di questa uscita agli ottavi contro la Francia di Mbappè nella rassegna continentale che si sta disputando in Germania. Una nazionale che ha sfornato giocatori di talento e di grande profilo internazionale, che ha avuto alti e bassi, momenti di grande calcio e delusioni, senza però riuscire a cogliere una grande vittoria in una competizione europea o mondiale.

"Cosa è la generazione d'oro?", domanda il centrocampista di Manchester City. "È la vostra", risponde il giornalista.

Me:

“Kevin, does it hurt that golden generation didn’t achieve a final once again?”@KevinDeBruyne : “What is a golden generation?”



Me: “Yours”.



DeBruyne: “And you say that France, England, Spain, Germany have no golden generation?… stupid”.



Well.

They DID ACHIEVE A FINAL pic.twitter.com/7LghJSTNQe