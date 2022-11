Cosa fa un social media manager?

Social media manager: definizione, significato, chi è all'interno di un'azienda e come diventarlo

Un individuo che supervisiona gli account dei social media di un'azienda è generalmente noto come social media manager. Si tratta di un professionista che aiuta a creare ed eseguire una strategia social per una determinata società, nonché a pubblicare e monitorare i contenuti. Il suo ruolo è importante, poiché i social media sono diventati un punto fermo nella vita di molte persone. Per raggiungere il pubblico di destinazione, le aziende devono essere presenti sulle varie piattaforme. Ma devono farlo conoscendo il linguaggio di questo tipo di media così particolari, e per questo è spesso necessario affidarsi a un professionista.

La definizione di social media manager: cosa fa nel concreto

Un social media manager è responsabile del mantenimento della presenza social di un'azienda o di una società. Alcuni dei suoi compiti principali includono la creazione o la cura di contenuti, la gestione degli account social, l'interazione con i follower, il monitoraggio, l'analisi dei dati e la creazione di report.

Per quanto riguarda i contenuti, spesso affidati a un content creator (altra figura professionale), possono essere un semplice post o un più complesso video, o ancora una grafica. È importante assicurarsi che il contenuto sia accattivante e on-brand per l'azienda.

La gestione è il focus della sua mansione: un social media manager è responsabile della gestione di tutti gli account social dell'azienda. Questo comporta la creazione e la modifica di profili, il caricamento di contenuti, la pianificazione dei post e la risposta a commenti e messaggi.

Tra i suoi compiti c'è quello di creare il coinvolgimento dei follower nelle attività aziendali, per far salire l'engagement.

Infine, deve dedicarsi anche al monitoraggio e all'analisi del proprio lavoro, tenendo traccia dell'andamento dei vari account social per poter inserire in un report il numero di visualizzazioni, like, condivisioni, commenti e così via.

Come diventare social media manager

Cerchi lavoro sui social? Se è così, ti starai chiedendo cosa serve per diventare un social media manager. Sono diverse le caratteristiche che un professionista in questo ambito deve avere. Per prima cosa, la conoscenza del proprio settore: un social media manager deve avere familiarità con le tendenze del momento ed essere in grado di pianificare contenuti che attraggano il pubblico di destinazione. Deve avere esperienza con i vari social e familiarità con i loro meccanismi. Dev'essere anche un creativo, in grado di immaginare strategie vincenti e di creare contenuti sempre nuovi. Allo stesso tempo deve sapersi organizzare perfettamente per gestire molte attività tra loro differenti.

In aggiunta a tutto questo, un social media manager deve anche essere un buon comunicatore, in grado di interfacciarsi quotidianamente con i clienti e i follower.

Se vuoi diventare un social media manager, queste sono solo alcune delle competenze di cui avrai bisogno. Tieni presente che il mercato del lavoro è competitivo, quindi è importante distinguersi dalla massa. Se vuoi aumentare le tue possibilità di ottenere un lavoro di questo tipo, prendi in considerazione la possibilità di ottenere una certificazione sui social, magari affidandoti a uno dei tanti corsi disponibili sul mercato.