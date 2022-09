Cosa si può fare con Snapchat?

Snapchat: cos'è e come funziona uno dei social network più amati dai giovani negli Stati Uniti e non solo

Snapchat è uno dei social network più popolari al mondo. Inizialmente non visto di buon occhio, ma etichettato frettolosamente come un’app dedicata ad attività non proprio chiarissime, è diventato nel corso di pochi anni uno dei social più influenti, in grado di cambiare le strategie di competitor ben più famosi e rinomati. Con oltre 180 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, Snapchat è una delle applicazioni più usate e amate in assoluto. Ma come ha fatto a diventare così popolare? Ed è possibile sfruttarla per raggiungere nuovi clienti per il proprio business? Proviamo a fare un'analisi più approfondita.

Cos'è e come funziona Snapchat

Partiamo dalla prima domanda, la cui risposta è molto semplice: Snapchat è popolare perché è divertente. Nata nel 2011, frutto della creatività di Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, si basa su un meccanismo molto semplice: dare la possibilità agli utenti di creare e condividere immagini, foto e messaggi che scompaiono dopo un breve periodo, per incoraggiare un flusso di interazione più naturale rispetto ad altri social network.

Inizialmente incentrato sulla condivisione privata di contenuti da persona a persona, oggi permette di inviare video, foto, fare dirette, utilizzare un servizio di messaggistica, creare avatar Bitmoji e condividere “storie” con tutti i propri follower, allo stesso modo dei suoi principali competitor.

Dal punto di vista del funzionamento, uno dei punti di forza, ma al contempo di debolezza, dell'app sviluppata dal gruppo Snap Inc. è la sua propensione ai cambiamenti. Il social è solito aggiornarsi con cadenza regolare, apportando anche modifiche di un certo peso per la fruizione quotidiana. Per questo motivo spiegare nel dettaglio come funziona potrebbe rivelarsi inutile.

I punti di forza di Snapchat

Come abbiamo già anticipato, l'applicazione permette agli utenti di inviare foto e video che scompaiono dopo pochi secondi. Non a caso, è l'app che ha di fatto creato il concetto alla base delle Stories di Instagram. Questa possibilità di avere contenuti a tempo rende il tutto personale e meno formale rispetto ad altri social network. Certo, con gran parte dei competitor condivide rischi e pericoli riguardanti la privacy, ma usata in maniera corretta l’app di Snapchat non dovrebbe crearti alcun tipo di problema.

Interattiva e adatta agli spiriti più creativi, grazie alla possibilità di utilizzare filtri, testo e disegni da aggiungere alle foto e ai video, Snapchat è in costante evoluzione, e ha aggiunto negli ultimi anni nuove funzioni interessanti.

Per riassumere, ci sono cinque ragioni per cui questo social, seppur meno diffuso di altri in Italia, non può mancare sul nostro smartphone:

- è rapido e semplice da usare;

- ci permette di condividere facilmente foto e video;

- è divertente al punto da creare "dipendenza";

- permette di creare solo contenuti a tempo;

- rende possibile rimanere in contatto anche a distanza con i propri amici.

Utilizzare Snapchat per il business

Le aziende possono sfruttare queste caratteristiche dell'app per connettersi con i clienti in modo più personale. Se vuoi dunque utilizzare Snapchat per ampliare i tuoi affari puoi presentare attraverso questa piattaforma i tuoi prodotti o le tue promozioni, ma puoi anche limitarti a creare semplicemente contenuti che intrattengano il tuo pubblico e lo fidelizzino, magari attraverso l'utilizzo anche delle dirette. Come per gli altri social, puoi utilizzare l'app anche per indirizzare traffico sul tuo sito web o sul tuo shop online, incrementando così le tue vendite o ampliando le tue possibilità di farti conoscere da potenziali clienti.

Cose divertenti da fare con Snapchat

Come abbiamo potuto comprendere, dunque, questo social è un parente alla lontana di TikTok e di ciò che è diventato Instagram nel corso degli anni. Anche per questo motivo va sfruttato con un linguaggio creativo e giovane.

Se non hai idee su come utilizzarlo al meglio, il consiglio più semplice è provare a usare anche su questa piattaforma trend che già funzionano sui social di maggior successo. Crea storie, immagini e video unici utilizzando i tanti filtri a tua disposizione, ma soprattutto cerca di ispirarti ai più bravi creator presenti su Snapchat. Lasciati influenzare dal loro stile e prova a imitarli, mettendoci ovviamente del tuo. Vedrai che in poco tempo sarai anche tu in grado di creare foto e video accattivanti per il pubblico iscritto a questo tipo social.