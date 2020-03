Covid-19, Vittoria di Affari: Rai elimina trionfalismi dai comunicati Auditel

In piena emergenza Coronavirus, Affaritaliani riporta l'ennesima vittoria di buonsenso. Da giorni, giudicandola una linea istituzionale di pessimo gusto, ci battevamo affinché la Rai abbandonasse i trionfalismi nel comunicare i dati di ascolto per i programmi di approfondimento sul Covid-19. Da oggi, la battaglia della nostra testata è stata riconosciuta valida e Viale Mazzini ha annunciato ufficialmente che il comunicato Auditel Rai sarà d'ora in poi asettico e privo del commento "esultante", evitando così le parole "record", "successo", e così via, del tutto stridenti in questa contigenza.

Plaudendo alla decisione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, auspichiamo che anche Mediaset e La7 seguano la stessa linea di condotta, mostrando rispetto per tutti coloro che sono coinvolti direttamente e indirettamente dall'emergenza, malati, medici in prima linea, contagiati, e così via. Il momento delicato esige l'ineccepibilità da parte delle istituzioni e da chiunque faccia servizio pubblico, in primis - com'è ovvio - se pagato dai contribuenti.

Dal canto nostro, noi di affaritaliani - per il rispetto di cui sopra - abbiamo già cessato di segnalare i risultati Auditel dei Tg e degli speciali di approfondimento relativo al coronavirus, sia trasmessi dalla Rai sia trasmessi dalle Tv private.