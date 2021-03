Covid, vaccino ai giornalisti sì o no? Discussione social Lucarelli-Crosetto

Vaccino ai giornalisti sì o no? Le regioni italiane procedono in ordine sparso. La Regione Campania, per esempio, ha risposto positivamente alla lettera inviata a gennaio dall’Ordine dei giornalisti della Campania dando via libera all’adesione alla campagna vaccinale per il Covid-19 che, per la categoria professionale giornalistica, partirà a conclusione della vaccinazione del personale della scuola ed avverrà in parallelo con le attività che riguardano attualmente gli anziani over 80. La stessa cosa è accaduta anche in Sicilia.

Altrove, invece, i giornalisti non rientranto nelle categorie a cui somministrare il vaccino anti Covid-19 per prime. Sulla vicenda si è espressa sui social anche Selvaggia Lucarelli. "Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. Necessari", ha scritto Selvaggia Lucarelli. Aggiungendo: "È già una categoria che gode di poca (pochissima) stima e spesso a ragione, però forse bisognerebbe ricordare ogni tanto l’utilità di questo mestiere".

A qualcuno, compreso Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, il tweet non è piaciuto.