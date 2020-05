Covid19, Casaleggio Associati presenta il report annuale sulle vendite online

L’evento condotto Luca Eleuteri, Partner della Casaleggio Associati, vedrà la partecipazione di Enrico

Fantini, E-Commerce & Digital Transformation Director di Carrefour Italia, Federico Sargenti, CEO

di Supermercato24 e Francesco Zaccariello, AD di eFarma che racconteranno come hanno affrontato

l’evoluzione del settore in questi ultimi mesi.

Alberto Torre, Managing Director di Criteo Italia si concentrerà sulle strategie di comunicazione dell’e-

commerce, mentre Alessandro Astone, Country Manager Italia di Stripe affronterà il tema dei pagamenti

digitali.

Chiude l’evento un talk tra Davide Casaleggio e Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera.

Casaleggio Associati presenta il report annuale sulle vendite online con un focus dedicato al coronavirus

Casaleggio Associati offre servizi di consulenza strategica per la presenza in Rete in base alle

esigenze e al settore di riferimento dei propri clienti, con l’obiettivo di indirizzare le aziende nelle

scelte in ambito digitale e nella definizione degli obiettivi misurabili in termini di ritorno

economico.