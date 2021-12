"Nano", "Bollito", Alberto Contri-Andrea Scanzi: rissa tv choc da Berlinguer

Andrea Scanzi vs Alberto Contri, bagarre sui vaccini nel programma di Bianca Berlinguer Cartabianca: "Hai i neuroni di un cercopiteco", "Sei un cretino"

Nell'appuntamento di ieri sera di Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai tre, è finito in bagarre il dibattito su vaccino Covid e Green Pass. Protagonisti sono stati da un lato il docente universitario Alberto Contri, membro della commissione formatasi negli scorsi giorni "Dubbio e precauzione" (alla quale ha aderito tra gli altri anche il filosofo Cacciari), e il giornalista e opinionista del Fatto Andrea Scanzi.

I toni tra i due sono arrivati alle stelle, con difficoltà della conduttrice che ha tentato ripetutamente di ristabilire la quiete pur senza successo. Tant'è che dopo un'ulteriore discussione animata di Contri con Antonio Caprarica, il docente ha deciso di lasciare la trasmissione.

"Questa non è una pandemia, ma una sindemia. Una patologia che prende soprattutto gli anziani. Non mi fido di questo tipo di vaccino, aspetto quello proteico", ha dichiarato Contri. Al che Scanzi ha subito replicato: "Alberto Contri è l’emblema del cattivo maestro in questa fase storica. Non sa nulla di scienza, né di cosa stia parlando. A 77 anni ha scoperto che esiste il web e pensa che lì ci sia la verità".

Poi è iniziata una sequela di insulti, l'uno contro l'altro. "Sei uno stupido, io ho lavorato 21 anni con le case farmaceutiche", sbotta Contri. E Scanzi non aspetta un solo minuto per rincarare: "Hai una grandissima carriera ma non sai niente di scienza".

Contri sottolinea di star parlando con dati ufficiali alla mano, ma Scanzi continua: "Ma quali dati ufficiali, ma vai a zappare". Contri in preda all'ira risponde dando al giornalista del "nano" e "mascalzone". Insulti ai quali Scanzi ha replicato dando del "bollito" dal professore. A nulla sono servite le minacce di Berlinguer di spegnere i microfoni.

Infine il "colpo di grazia" di Antonio Caprarica, favorevole alla vaccinazione e contrario al riferimento agli anziani relativamente alla (non-)pandemia portato avanti da Contri, che dà al docente del "cialtrone". Alberto Contri quindi viene nuovamente attaccato da Scanzi: "Hai i neuroni di un cercopiteco". A questo punto Contri va via dallo studio: "Io con questo cretino non ci sto. Stupido, mascalzone. Che il servizio pubblico si permetta di far parlare un giornalistuncolo come questo... Che vergogna".