Crisi editoria, tagli e licenziamenti per Domus

Licenziamenti e tagli per Editoriale Domus: via quattro testate e parte della sede

Editoriale Domus tenta di rispondere all’ennesima crisi in modo drastico: taglio di quattro testate, messa in vendita di una parte della sede attuale, e decine di licenziamenti fra giornalisti e impiegati. Dal prossimo gennaio chiuderanno il mensile Youngtimers, il trimestrale Auto Italiana, Meridiani cammini e lo specializzato in mezzi commerciali TuttoTrasporti. Il mensile Dueruote dedicato a moto e scooter, inoltre, avrà solo un’edizione digitale, rinunciando al cartaceo e integrandosi maggiormente con il settore Professional; Ruoteclassiche, mensile sulle auto d’epoca, verrà riassorbito nell’orbita di Quattroruote.

La riduzione del parco testate era nell’aria da tempo, ma la decisione, spiega l’amministratore delegato Sofia Bordone, è stata accelerata dall'incremento esponenziale dei costi nell’ultimo anno: “Un aumento del 70% dei costi della carta e del 160% delle bollette energetiche. A luglio di questo abbiamo speso 68 mila euro per il mese di luglio. L’anno scorso erano 16 mila: insostenibile”. Domus punterà tutto su Quattroruote e Ruoteclassiche, Due Ruote (solo digitale), Meridiani e Meridiani Montagne, fino allo storico Domus e al Cucchiaio d’argento.

Chiusura anche per parte della grande sede di Rozzano, di circa 17mila 500 metri quadri, come conseguenza dei tagli alle testate ma anche dello smart working, grazie al quale i dipendenti possono svolgere da casa il proprio lavoro due giorni alla settimana. L’azienda, dichiara Bordone, ha in progetto di finanziare i lavori per una nuova sede, che verrà realizzata sempre sui terreni di Rozzano.

I tagli non hanno risparmiato il personale, che sarà ridotto "di qualche decina di persone fra giornalisti e impiegati sui 279 attuali, per i quali - assicura l'amministratore delegato - c’è il massimo impegno a utilizzare ammortizzatori sociali e prepensionamenti”.

Domus punta sul “Professionals”

La casa editrice guarda allo sviluppo ulteriore del settore “Professionals”, che tratta dati per il mercato automotive e delle moto e ha come riferimento le società di noleggio auto e le aziende che gestiscono parchi auto. Nel 2022, infatti, grazie a questo settore sono entrate nelle casse della Domus circa 20 milioni, in crescita rispetto agli anni precedenti, ma non sufficienti a compensare il passivo di gestione, in chiusura negativa per il terzo anno consecutivo.