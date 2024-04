Crozza/Meloni da Vespa: «Inserirò la norma che in RAI è fortemente consigliabile non associare mai la parola "critica" a "Giorgia Meloni"»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni: «Ho capito. Vuol dire che mo’ nell’emendamento inserirò la norma che in Rai è fortemente consigliabile non associare MAI la parola “critica” a “Giorgia Meloni”».