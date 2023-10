Crozza/Meloni sul rincaro prezzi di assorbenti e latte in polvere: «E che devo soffrire solo io come donna?!»

Maurizio Crozza, nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – torna a vestire i panni della Premier Giorgia Meloni, dopo una difficile settimana, basita da alcuni punti della sua stessa manovra di cui tanto si è detta fiera, pur non avendola letta: «Ma perché andava letta? ... Ma secondo te io leggo? Salvini legge? Tajani legge? Ma dai su! Non puoi chieder a uno di destra di leggere. Ma da quando?! Quando con Lollo passiamo davanti alla Feltrinelli con la macchina, dei libri ci colpisce tanto la macchia di colore… ma non è che poi andiamo oltre le copertine leggendo il contenuto. Come la maggioranza degli italiani che infatti ci vota perché non legge...s’accontenta della macchia!» - e dell’aumento sugli assorbenti e sul latte in polvere - «No! ...quelli li ho scritti io. E che devo soffrire solo io come donna!? Ero un po’ incazzata… era appena uscito il fuori onda de Ricci.».