Crozza/Salvini invita a scendere in piazza: «Mollate i libri a pagina 2 e scendete in piazza a protestare contro quelli che vogliono che noi minus nei libri si vada oltre pagina 30… capendoli.»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Matteo Salvini pronto a scendere in piazza in difesa dei valori occidentali: «E quindi io dico a tutte le persone che vogliono stare tranquille a casa… mollate i libri a pagina 2 e scendete in piazza domani a protestare contro quelli che vogliono che noi minus nei libri si vada oltre pagina 30… capendoli. Ma scusate, manifestano i poteri ai popoli i centri sociali, manifestano gli anarchici, quelli che vogliono la droga libera, i vegani, i gay, i trans, i fluidi, potremmo scendere in piazza noi minus che vorremo i ponti sugli stretti anche se non abbiamo mai letto un libro? Gli ingegneri dicono che i ponti crollano! Ma sapete perché dicono che crollano? Perché hanno letto i libri su come stanno su i ponti... noi che invece ci siamo fermati a pagina 4 crediamo che i ponti possano stare su. E quindi ci vediamo tutti in piazza domani a Milano a dire… più ponti e meno libri!»