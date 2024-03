Crozza/Salvini “Le offese, le denunce, le indagini, sono solo medaglie” salvo accorgersi di essere un pallone gonfiato.

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del vicepremier Matteo Salvini che in questo periodo non sembra imbroccarne una tra il 3% delle elezioni in Sardegna, la sfiducia dei leghisti, Vannacci indagato... eppure continua a gonfiare il suo ego, salvo poi accorgersi: «Mi sono dimenticato di essere solo un enorme... barbuto... inutile ... pallone gonfiato... e quindi!»