Crozza/Vannacci: «I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro perché se li vedo su RAI1 poi magari mi viene la voglia di comprare gli slip in lattex»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni - in lattex - del generale Vannacci che ancora una volta difende la famiglia tradizionale attaccando i gay che si vestono da donna : «I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro perché se li vedo su Rai1 poi magari mi viene la voglia di comperare quegli slip in latex con la cerniera cromata davanti che li vendono di due taglie: M e XL… ma la M ha le cuciture che prudono, quindi meglio la XL. [...] Tu, se sei gay, devi comunque vestirti da uomo… perché se io ti vedo con le autoreggenti… quelle con la cucitura lunga dietro, che tanto slancia la gamba, a me potrebbe venire voglia di farmi una ceretta e col tacco 16 andare a ballare i Village People. [...] Quel ricchione di Giulio Cesare si vestiva da soldato, con la corazza e la spada… non esiste una statua di Giulio Cesare coi fuseaux rosa e il boa di piume di struzzo… che purtroppo non è mai struzzo vero, sono cineserie che ti fanno sempre venire l’eritema… vede? Dicevo…Giulio Cesare lo si vede sempre con la corazza e con la spada. Sempre che quella fosse una spada!» Iscriviti alla newsletter