Cuzzocrea persa senza Giannini. Social pungenti: "Potevano farti direttore..."

Giannini non è più direttore de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea già lo rimpiange: il lungo post di "addio"

"Forse le cose bellissime durano due anni. E però, quanto ci siamo divertiti @MassimGiannini @Aandreamalaguti @straneuropa e Federico Monga: le nottatacce, la passione civile, la libertà, il giornalismo #ciaodirettore". Con questo breve post Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, "saluta" lo storico direttore Massimo Giannini, che da giovedì non è più al timone del quotidiano torinese. Con una nota il gruppo Gedi ha infatti comunicato il cambio di passo nominando Andrea Malaguti nuovo direttore. Giannini tornerà ora a scrivere come editorialista per La Repubblica.

Massimo Giannini



Forse le cose bellissime durano due anni. E però, quanto ci siamo divertiti @MassimGiannini @Aandreamalaguti @straneuropa e Federico Monga: le nottatacce, la passione civile, la libertà, il giornalismo #ciaodirettore pic.twitter.com/9mPGgEn5xz — Annalisa Cuzzocrea (@la_kuzzo) October 6, 2023

Giannini via da La Stampa, Cuzzocrea nel mirino dei social. "Potevano fare te direttore: sarebbe ora"

Non sono bastate nemmeno 24 ore che la notizia ha fatto subito il giro del web, scatenando fiumi di polemiche (e non solo). Sotto il post di addio di Annalisa Cuzzocrea non è mancata infatti l'ironia "pungente" della rete. Molti gli utenti hanno commentato il cambio di passo del quotidiano, rimarcando la mancata nomina di "direttrice" di Annalisa. "Certo che potevano fare te direttore, sarebbe ora di avere un direttore donna", scrive un utente. "La piccola repubblica di torino ha fallito e il genio e la pasionara hanno contribuito a ridurre il numero delle copie a livelli mai raggiunti. Ottima decisione. Ora tocca ai republicones", rincara la dose un altro. "Eh lo so. Che ce voi fa'. È la vita. Un giorno a lui, un altro a te. Una ruota", ironizza un lettore.

"Da oggi si torna a comprare con fierezza a comprare La Stampa!", sottolinea un altro. "Grazie ad entrambi Mi sono abbonata a La Stampa solo per seguire voi. Lo sa l’editore che siamo in tanti, così?", scrive ironicamente una lettrice. "La stampa era diventata Lotta continua in guanti bianchi e champagne", punge un altro utente. "Forse @MassimGiannini il peggior direttore che la Stampa abbia mai avuto. I giornali li giudicano ì lettori, se non vende allora vuol dire che non è più un buon giornale", ci va giù pesante un altro. Insomma, la rete- come sempre- non fa sconti a nessuno. Anche se qualcuno riconosce il "buon lavoro" fatto dalla coppia Cuzzocrea-Giannini. "Grandi professionisti del nostro tempo", scrive un utente. "Provo un grande dispiacere… e rabbia", sottolinea un altro.